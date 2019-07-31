Происшествия

Невеселые крестины: на Львовщине люди массово отравились на праздновании в ресторане

Во Львовской области селе Сокольники в ресторанно-гостиничном комплексе Княжий двор отравились 11 человек. Инцидент произошел во время празднования крестин в ресторанно-гостиничном комплексе «Княжий двор».

По состоянию на 31 июля, госпитализированы десять человек, один из них — ребенок. Один человек сейчас находится на амбулаторном лечении. Общими симптомами являются жалобы на температуру, общую слабость, тошноту, рвоту, понос. Состояние всех больных средней тяжести, сообщает ФАКТИ.ICTV.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, списки контактных лиц уточняются.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в соседней Ивано-Франковской области с признаками пищевого отравления (острый гастроэнтероколит) были госпитализированы пять туристов. Туристы самостоятельно отдыхали в палатках возле села Яворов Косовского района. В пищу употребляли собранные ими же грибы.

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