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5 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит гастроэнтеролог Игорь Червак
— Первый настораживающий симптом — боль под ложечкой, — рассказывает заведующий гастроэнтерологическим отделением Киевской городской клинической больницы № 8 заслуженный врач Украины Игорь Червак. — Также нужно обращать внимание на чувство тяжести и переполнения в животе, отрыжку, изжогу. Особенно внимательно должны относиться к таким симптомам люди старше 50 лет: у них встречается и опухоль желудка.
Еще одно распространенное заболевание — язвенная болезнь. К появлению язвы, как и возникновению гастрита, часто причастна бактерия, которая называется хеликобактер пилори.
— Во время лечения гастрита или язвы нужно отказаться от свежих овощей и фруктов?
— Только на две-три недели. Если язва свежая, то ее могут раздражать органические кислоты, содержащиеся в сырых плодах. Поэтому пациенту рекомендуются отварные овощи и фрукты. На такое же время исключаются свежие плоды при выраженном воспалении поджелудочной железы — остром панкреатите. Однако диетические ограничения вводятся не на всю жизнь, как иногда ошибочно считают пациенты. В организм с пищей каждый день должны поступать белок (это строительный материал), жиры и углеводы, не говоря уже о витаминах, минералах, клетчатке, пектинах, которыми богаты овощи и фрукты.
Как лечится гастрит? Что вызывает острый панкреатит? Какое питание нужно при желчнокаменной болезни?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 5 августа, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит гастроэнтеролог Игорь Николаевич Червак.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 15 августа
Ранее на прямой линии «ФАКТОВ» побывал семейный врач Феликс Иляшевич. Его советы читайте здесь: Лекарства для долголетия: что это такое и как их принимать.
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