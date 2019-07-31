Девушка Зинченко уходит с телеканала Ахметова

Спорт

Известная спортивная журналистка Влада Седан, популярность которой резко возросла после вскрывшегося романа с полузащитником «Манчестер Сити» и сборной Украины Александром Зинченко, покидает телеканал «Футбол ½», который входит в медиа-холдинг «Медіа Група Україна», принадлежащий миллиардеру Ринату Ахметову.

Отметим, что Седан — не единственная, кто решил прекратить сотрудничество с «Футболами». По информации сайта Tribuna, ранее телеканал покинули комментаторы Виктор Вацко и Андрей Малиновский, редактор Василий Туркив, также о своем желании прекратить сотрудничество сообщила и Алла Бублий, ведущая авторского проекта «Моя гра».

Напомним, что впервые о Владе Седан (настоящая фамилия — Щеглова) заговорили во время Евро-2016 — камеры неоднократно показывали на трибунах девушку в футболке сборной, с венком на голове и флагом Украины. Тот чемпионат наша национальная команда провалила, не выйдя из группы, а вот Владе дал толчок для дальнейшей карьеры. На тот момент она училась на юриста, но не скрывала, что мечтает стать футбольным журналистом — и вскоре ее пригласили на телеканалы «Футбол ½», где она и работала до нынешнего времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан поразила Зинченко футбольным мастерством.

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