Общество и люди

"Укрзалізниця" решила полностью избавиться от ковров в поездах

В «Укрзализниці» таки решили отказаться от ковров в поездах — видимо, эксперимент в вагонах с сидячими местами поездов «Интерсити» и «Региональный экспресс» оказался удачным.

«Сейчас дорожки и ковры постепенно изымаются из поездов категорий „Интерсити“, „Региональный экспресс“ и „Региональный поезд“. Эта инициатива широко поддержана и пассажирами, о чем свидетельствует проведенный опрос. Кроме того, благодаря таким мероприятиям будет облегчен процесс уборки вагонов», — сообщают в компании.

Ранее в «Укрзализниці» отказались от использования ковров в вагонах, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Вместо ковров пол в этих вагонах покрыт современным и антивандальным покрытием, которое легко удерживать в чистоте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Укрзалізниця» хочет значительно повысить штрафы за безбилетный проезд в электричках — с 110 до 3000 грн.



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