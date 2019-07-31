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"Укрзалізниця" решила полностью избавиться от ковров в поездах
В «Укрзализниці» таки решили отказаться от ковров в поездах — видимо, эксперимент в вагонах с сидячими местами поездов «Интерсити» и «Региональный экспресс» оказался удачным.
«Сейчас дорожки и ковры постепенно изымаются из поездов категорий „Интерсити“, „Региональный экспресс“ и „Региональный поезд“. Эта инициатива широко поддержана и пассажирами, о чем свидетельствует проведенный опрос. Кроме того, благодаря таким мероприятиям будет облегчен процесс уборки вагонов», — сообщают в компании.
Ранее в «Укрзализниці» отказались от использования ковров в вагонах, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Вместо ковров пол в этих вагонах покрыт современным и антивандальным покрытием, которое легко удерживать в чистоте.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Укрзалізниця» хочет значительно повысить штрафы за безбилетный проезд в электричках — с 110 до 3000 грн.
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