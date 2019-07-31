Эксперты называют обыски в Окружном админсуде пиаром и попыткой сохранить место под солнцем

Украина

Сегодня, 31 июля, в пресс-центре информационного агентства «Украинские Новости» состоялся круглый стол на тему: «Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?». По словам экспертов, обыски в Окружном административном суде Киева — это попытка предыдущей власти сохранить контроль над судом и судьями.

Политический аналитик и политолог кандидат философских наук Александра Решмедилова считает, что обыски свидетельствуют о давлении на суд.

«Судебная власть у нас хромает. Это несовершенная конструкция, поэтому так долго ее пытаются реформировать. Является ли она независимой и самостоятельной? На мой взгляд, нет. Нужно пройти еще определенные процессы. Я убеждена, что мы имеем очередной информационный пузырь, который искусственно раздули… Если поднимется информационная пена, то нужно подождать и посмотреть на осадок — кто эти процессы запускает и в чьих это интересах. Я соглашаюсь с тем, что старая власть не хочет отпускать систему, которая выстраивалась годами… Не понравились те решения, которые Окружной суд выносил… Там есть много моментов, которые поставили на паузу, а это не нравится, а если это не нравится, то тогда есть дополнительное давление. Вот это мы и увидели», — сказала Решмедилова.

По словам политолога Андрея Золотарева, своими действиями в Окружном админсуде НАБУ пытается сохранить место под солнцем и остаться на плаву.

Юрист и адвокат Ростислав Кравец поддержал мнение Решмедиловой, заявив, что обыски в Окружном суде — это война бывшей власти против судебной системы.

«Что касается обысков, то вопрос очень интересен. Обыск проводился в рамках дела Майдана, изымались документы по членам ВККС. Я не понимаю, какое отношение члены ВККС имеют к расстрелам на Майдане и к этому делу? Вся эта ситуация с обвинениями судей в какой-то коррупции вызывает много вопросов. НАБУ за три года не расследовало ни одного резонансного дела. Мое видение — прошлая власть пытается сохранить контроль над судом, запугать судей и так далее. Это война старого клана против судебной системы. Если мы не дадим отпор, то можно забыть о независимости судебной системы», — считает Кравец.

В свою очередь, председатель ОО «УОПД: Демократия через право» Ростислав Попович заявил, что обыски в ОАСК были обычным пиаром НАБУ и Генпрокуратуры.

«Каким образом в деле этом появилась НАБУ? Обыск в пятницу в прайм-тайм, чтобы показать картинку. ОАСК не выгоден правоохранительным органам… Медийно это поднимают „грантоеды“. Они понимают, что у президента Владимира Зеленского большинство и он может самостоятельно формировать политику», — сказал он.

Попович добавил, что уже есть петиция об увольнении главы Окружного суда Павла Вовка. Эксперт подчеркнул, что у президента нет полномочий увольнять его, так как это вопрос Высшего совета правосудия.

Напомним, 26 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно с Генеральной прокуратурой провело обыски в Окружном админсуде Киева.

В свою очередь, Окружной административный суд Киева считает эти обыски расправой над судьями за принципиальную позицию и исключительно пиар-акцией директора НАБУ Артема Сытника и начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

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