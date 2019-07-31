Общество и люди

Фестиваль “Мороженка Fest”, выставки и музеи: куда пойти в Киеве в выходные

3 августа на стадионе «Старт» состоится фестиваль «Мороженка Fest». В программе: уличная еда, фотозоны, профессиональная фотосессия, гигантский дартс и прочие активные развлечения, аниматоры, зоны аквагрима и тату, диджей, концерт, бои водяными шарами (отдельная зона).

Начало в 13:00.

Адрес: ул. Маршала Рыбалко, 2.

Вход свободный.

***

С 1 по 13 августа в Музее истории Киева открыта выставка живописи Анны Чичериной «Ласкаво просимо до щастя…». Философия художницы: главное в жизни — это сама жизнь, а человек — высшая ценность.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Вход свободный.

***

С 1 по 16 августа в галерея «Лавра» можно посетить выставку «Инверсия памяти». В экспозиции: живопись Виктора Сидоренко, скульптура Назара Билыка и фотографии Сергея Мельниченко.

Адрес: ул. Лаврская, 9.

Вход свободный.

***

До 18 августа в пространстве T1 Chuesh? проходит проект SCARY TO SAY, в котором представлены реальные истории женщин, подвергшихся насилию.

Адрес: ул. Дегтяревская, 13/14.

Вход свободный, по предварительной регистрации (количество мест ограничено).

***

До 14 августа в Lera Litvinova Gallery действует персональная выставка народного художника Украины Валерия Франчука «Пейзаж, 2011—2019».

Адрес: ул. Набережно-Рыбальская, 3.

Вход свободный.

***

До 26 августа в аукционном доме «Дукат» открыта выставка реальных и абстрактных пейзажей Александра Яновича «Межсезонье».

Адрес: ул. Владимирская, 5.

Вход свободный.

***

До 8 сентября в галерее M17 Contemporary Art Center проходит международный выставочный проект «Велике коло». В экспозиции представлены независимые художественные объединения беспредметного искусства.

Адрес: ул. Антоновича, 102—104.

Цена: от 70 грн.

Бесплатно можно посетить:

1 августа — Музей Леси Украинки (ул. Саксаганского, 97).

— Музей Леси Украинки (ул. Саксаганского, 97). 4 августа — Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26).

— Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26). 5 августа — Музей украинского декоративного искусства (ул. Лаврская, 9, корп. 29); Музей истории Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7); Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова (ул. Андреевский спуск, 13).

— Музей украинского декоративного искусства (ул. Лаврская, 9, корп. 29); Музей истории Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7); Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова (ул. Андреевский спуск, 13). 6 августа — Киевский музей А. С. Пушкина (ул. Кудрявская, 9); Музей Шолом-Алейхема (ул. Большая Васильковская, 5а).

— Киевский музей А. С. Пушкина (ул. Кудрявская, 9); Музей Шолом-Алейхема (ул. Большая Васильковская, 5а). 7 августа — Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины (ул. Богдана Хмельницкого, 15); Национальный музей «Киевская картинная галерея» и Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 9 и 15/17) с 10:00 до 14:00; художественный центр «Шоколадный домик» (ул. Шелковичная, 17/2) с 10:00 до 14:00.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter