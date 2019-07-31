Шоу-бизнес

Третий лишний: Потап и Настя Каменских удивили фото с отдыха

Популярная звездная пара Потап и Настя Каменских решили отдохнуть от работы и продолжить свой медовый месяц, который не догуляли после свадьбы. Молодожены, как и планировали, отправились в Италию. Первым фото с отпуска на фоне живописного морского пейзажа Настя поделилась на своей странице в Instagram.

«Долгий путь проделали сегодня, но наконец-то мы на месте! С этой секунды мой отдых начался», — написала Каменских.

Также она показала свой легкий летний образ — в платье-халате с ярким принтом, модной соломенной шляпе и стильной сумкой.

«Я очень счастлива», — написала Настя под фото.

Пляжным снимком поделился Потап. На фото он нежно обнимает жену, а на заднем плане стоит коллега парочки Алексей Завгородний — Позитив из групп «Время и Стекло» и MOZGI. Оказалось, что он с женой Анной составил компанию Потапу и Насте на отдыхе.

Под новым постом в Инстаграм Потап уже успел пожаловаться, что именно его коллега испортил романтический снимок с Настей. «Всегда найдется тот, кто испоганит фото с отпуска», — шутливо подписал Алексей Потапенко.

Звезды остановились в гостинице Golfo di Marinella на Сардинии.

Ранее Потап и Настя выступили на фестивале «Жара» в Баку. Затем Потап с группой MOZGI взорвал Скадовск своим ярким шоу на «Черноморских Играх».

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