Шоу-бизнес

Звездная пара Потап и Настя Каменских, побывавшие вместе недавно в Праге, после свадьбы больше не скрывают своих отношений. Шоумен не упускает возможности похвастаться фото с любимой, показывает ее роскошную фигуру и нахваливает кулинарные способности.

В недавнем интервью на фестивале «Жара» в Баку, где они с Настей выступали, в интервью Потап раскрыл интимные подробности семейной жизни. Он шокировал откровенным признанием о том, что жена готовит в фартуке на голое тело. Откровения Потапа появилось на фан-страничке Потапа и Насти в Instagram.

«Классная жизнь, молодая жена, она следит за мной, собирает мне чемодан, она роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело, поет на итальянском языке. Ну, вот что может быть лучше?» — рассказал Потап о семейной жизни с Настей.

Каменских, как и раньше, не любит говорить на личные темы. Певица отмечает, что хотела бы выносить на публику свою любовь.

«Мы оберегали свои отношения, мы не хотели их показывать. Настало время, когда надо было уже это сделать. И мы влюбились, мне кажется, это так природно, вот мой папа говорил: самое главное, это должен быть солнечный удар, вот у меня с Лешей случился солнечный удар, правда», — призналась Каменских.

Напомним, Потап и Настя Каменских вместе появились в Скадовске на детском фестивале «Черноморские Игры». Шоумен с группой MOZGI взорвали публику своим мощным выступлением.

Ранее Настя Каменских поделилась секретом крепких семейных отношений.

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