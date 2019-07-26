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Монатик, Настя Каменских и Ани Лорак: украинские звезды зажигают на фестивале «Жара» в Баку (фото)
В столице Азербайджана Баку стартовал масштабный музыкальный фестиваль «Жара», куда съехались топовые звезды российского шоу-бизнеса. Филипп Киркоров с семейством прибыл на частном самолете. На фестиваль известного бизнесмена и певца Эмина масово потянулись и украинские звезды.
Традиционной гостьей стала постоянно выступающая в России Ани Лорак. Для красной дорожки она выбрала эффектное белое платье с прозрачной пышной юбкой и глубоким декольте, подчеркивающее ее тонкую талию и пышную грудь.
В соблазнительном облегающем платье появилась на красной дорожке Настя Каменских. Вечером на сцене она зажигала в более смелом наряде — черном боди, корсете и ботфортах. Этот наряд она впервые продемонстрировала на фестивале Atlas Weekend в Киеве. На сцене в Баку Настя соблазняла публику, сверкая ягодицами и принимая провокационные позы.
«Сегодня на международном фестивале „Жара“ в Баку по-настоящему горячо и оооочень жарко. Невероятная атмосфера, безумно теплый прием артистов со всех уголков мира и только самые положительные эмоции! Как вам мой образ? Сегодня я сладкая пина колада», — поделилась своими впечатлениями Настя.
На фестивале засветились и Надя Дорофеева с Позитивом из группы «Время и Стекло». Надя выбрала довольно скромный наряд для торжественного открытия.
«Встретила бывшую», — с шуткой подписала Надя фото с Настей, которая ушла из продюсерской компании Потапа и Горовой.
На российском мероприятии засветился и Макс Барских, который решил завершить свою сольную карьеру. Певец надел блестящий пиджак на голое тело, кожаные штаны, дополнил образ солнцезащитными очками.
Стройной фигурой и спортивным прессом похвасталась Вера Брежнева, которая ранее заявила, что не считает себя украинской певицей.
Зажигал на сцене в Баку зажигал и Monatik. «Было действительно жарко», — написал Дима после выступления.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что впервые за последние пять лет выступающая в России Таисия Повалий анонсировала первый сольный концерт в Киеве.
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