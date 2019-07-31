Украина

Бразильский боевик Лусварги отказался от апелляции и уже отправился "по этапу"

Бразильский боевик, воевавший на стороне террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», Рафаэль Лусварги отказался на суде от обжалования приговора, согласно которому он был приговорен к 13 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе против украинкой армии. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Так, после отказа от апелляции приговор вступает в законную силу. Решение Днепровского апелляционного суда обжалованию не подлежит.

После заседания Лусварги отбыл в места отбывания наказаний.

Как писали «ФАКТЫ», Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 участвовал в боевых действиях против сил АТО на Донбассе. Он принимал участие в боях под Дебальцево и в районе Донецкого аэропорта.

В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение. Экс-боевик тем временем вышел на свободу и жил при монастыре УПЦ Московского патриархата, где и был обнаружен весной 2018 года.

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