- 18:03 Бразильский боевик Лусварги отказался от апелляции и уже отправился "по этапу"
- 17:47 Третий лишний: Потап и Настя Каменских удивили фото с отдыха
- 17:34 Новолуние 1 августа: как к нему подготовиться и чего ожидать
- 17:25 Зеленский возмутился, что на встречу с ним в Черкассах людей пропускали только по особым спискам
- 17:19 Фестиваль “Мороженка Fest”, выставки и музеи: куда пойти в Киеве в выходные
- 17:00 СБУ заинтересовалась проведением выборов в Запорожье: мэра и его зама зовут на допрос
- 16:59 Кума Кейт Миддлтон и «сваха» Меган Маркл одновременно стали мамами
- 16:49 Возле КПВВ "Гнутово" рвутся снаряды, пункт пропуска закрыт
- 16:44 "Укрзалізниця" решила полностью избавиться от ковров в поездах
- 16:42 Эксперты называют обыски в Окружном админсуде пиаром и попыткой сохранить место под солнцем
- 16:28 Девушка Зинченко уходит с телеканала Ахметова
- 16:23 В Киеве полицейским пришлось усмирять пьяного водителя, разбившего несколько автомобилей
Бразильский боевик Лусварги отказался от апелляции и уже отправился "по этапу"
Бразильский боевик, воевавший на стороне террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», Рафаэль Лусварги отказался на суде от обжалования приговора, согласно которому он был приговорен к 13 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе против украинкой армии. Об этом сообщает прокуратура Киева.
Так, после отказа от апелляции приговор вступает в законную силу. Решение Днепровского апелляционного суда обжалованию не подлежит.
После заседания Лусварги отбыл в места отбывания наказаний.
Как писали «ФАКТЫ», Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 участвовал в боевых действиях против сил АТО на Донбассе. Он принимал участие в боях под Дебальцево и в районе Донецкого аэропорта.
В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение. Экс-боевик тем временем вышел на свободу и жил при монастыре УПЦ Московского патриархата, где и был обнаружен весной 2018 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..