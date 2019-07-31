Узнали об обмане уже в аэропорту: аферистка продавала фальшивые туры в Турцию и Египет

Происшествия

«Осторожно, работает аферистка! Мы заказали у нее тур в Египет на пятерых человек. Заплатили 1861 доллар. За два дня до вылета пришли забрать ваучер и билеты. И тут она говорит, что „можем начинать ее ругать“, потому что „тура нет и денег тоже“. Плакала, что ее вроде как саму кто-то „кинул“, обещала отдать деньги в ближайшее время. В результате вернула только 150 долларов. Два месяца обещаний и никакого толку. Просим связаться с нами и обратиться в полицию всех, кто тоже пострадал от действий этой женщины». Наталия Череп, разместившая этот пост в Facebook, — одна из нескольких десятков пострадавших. У аферистки, которую полиция уже объявила в розыск, заказывали туры люди из разных городов и областей. Турагент в основном продавала путевки в Египет и Турцию. Мошенница не просто брала с клиентов деньги и исчезала. Она выдавала им фальшивые ваучеры и билеты и отправляла их в аэропорт «Борисполь». Только во время регистрации на рейс пострадавшие понимали, что у них на руках поддельные билеты. А обманутым людям, которые настойчиво приходили в офис мошенницы, требуя вернуть им деньги, начали поступать угрозы.

«Мы подписали договор, а деньги заплатили официально, через кассу в ее агентстве»

Вячеслав планировал поехать в Египет с беременной женой и сыном. В небольшое турагентство в центре Черновцов обратился впервые.

— В центре города было несколько турагентств с примерно одинаковыми ценами на путевки, — рассказал «ФАКТАМ» Вячеслав. — Мы выбрали одно из них. Турагент Анастасия Новак (она же и владелица турагентства) была очень приветлива и доброжелательна. Несмотря на то что мы пришли незадолго до закрытия и у нее были другие клиенты, она уделила нам время, а позже скинула на Viber все возможные варианты туров на интересующие нас даты.

Мы решили поехать в Хургаду. Выбрали подходящий отель, сообщили Анастасии. Я готов был сразу перечислить всю сумму. Турагент сказала, что не надо — дескать, деньги заплатим потом, когда отель подтвердит бронь. Взяла только 300 долларов. Но через несколько дней перезвонила и сказала, что все же требуется стопроцентная предоплата. За семь дней в Хургаде мы заплатили 28 тысяч гривен. Для декабря (Вячеслав с женой должны были лететь в конце 2018 года. — Авт.) это нормальная цена, поэтому нас ничего не смутило. Мы подписали договор, а деньги заплатили официально, через кассу в ее агентстве. У меня остались все квитанции.

Турагент сказала, что отдаст билеты и ваучеры за несколько дней до вылета. Но за неделю до поездки вдруг перезвонила и спросила, возможно ли перенести ее на неделю.

— Она сообщила, что возникли какие-то неурядицы, к тому же у нее заболел ребенок, — продолжает Вячеслав. — Анастасия пообещала, что за неделю решит все вопросы и мы сможем спокойно улететь. Мы могли немного подождать, поэтому я согласился. Вылет перенесли на неделю. Но даже за несколько дней до новой даты отъезда ни билеты, ни ваучеры Анастасия не отдавала. При этом утверждала, что все в силе и мы обязательно улетим.

Я несколько раз приезжал к ней в агентство. Она суетилась, говорила, что у нее «куча дел» и просила приехать завтра: мол, тогда билеты точно будут. Мы уже были на чемоданах и места себе не находили. Она отдала нам билеты перед самым выездом, когда мы пришли с сумками и нас ждал микроавтобус, на котором планировали добираться до Киева.

Мы бегло просмотрели билеты. Вроде бы все было в порядке. Имена и фамилии указаны правильно, время вылета совпадало с тем, какое называла нам турагент. Когда были в дороге (а ехать нам предстояло не меньше семи часов), Анастасия сама нам позвонила и уточнила, все ли в порядке. Заботливо поинтересовалась, как себя чувствует моя беременная жена. Спрашивала, успеваем ли в аэропорт. Пока мы были в пути, она перезванивала нам раза четыре. Наконец доехав, я сам ее набрал. Анастасия сказала: «Прекрасно, что вы уже на месте. Ждите. К вам подойдет представитель туроператора и лично подведет вас к стойке регистрации». Мы прождали больше часа, но никто не подошел. На наш рейс уже вовсю шла регистрация. За пятнадцать минут до ее окончания я позвонил Анастасии и сказал, что мы уже не будем никого ждать. «Нет-нет, он сейчас подойдет! — запротестовала агент. — Вот-вот будет, подождите».

Но мы все же сами пошли на регистрацию. Предъявили наши билеты. Сотрудники аэропорта долго рассматривали их, после чего сказали, что билеты… фальшивые. Что мест, которые в них указаны, в самолете нет и на наши имена билеты вообще не покупались. Мы были в шоке. Потребовали позвать представителя туроператора «Анекс Тур», ведь Анастасия утверждала, что заказывала путевку именно там.

К нам вышел их представитель по имени Евгений. Ему наши фамилии были знакомы. Оказалось, тур­агент Анастасия действительно только что ему звонила и просила «сделать что-то, чтобы этих людей без билетов взяли на рейс».

Евгений рассказал, что раньше Анастасия действительно сотрудничала с «Анекс Туром». Потом сотрудничество прекратилось. Но при этом она продолжала продавать не выкупленные туры! Брала у туристов деньги, печатала липовые билеты. Туристы узнавали об обмане уже в аэропорту. «К сожалению, вы не первые, — сообщил Евгений. — Такое было неоднократно. Сейчас она звонила и просила взять вас на рейс без билетов. Давила на жалость: мол, там беременная женщина, маленький ребенок, войдите в положение. Я объяснял ей, что мы не можем посадить людей на самолет без билетов».

Евгений объяснил, что, даже если бы мы каким-то чудом попали в самолет и долетели до Египта, там нас никто не ждал бы и никуда не поселил бы. Нас просто «кинули» на деньги. Только аферистка не исчезла, а до последнего разыгрывала театральное представление.

«Мошенница пригрозила нам, что, если не прекратим активные действия, «вряд ли сможем спать спокойно»

— Более того, когда я, узнав правду, снова ей позвонил, Анастасия заявила, что она… все сделала правильно, — говорит Вячеслав. — «Поймите, в этом нет моей вины! — заявила она. — Я все делала правильно. Это «Анекс Тур» что-то там перепутал». Мы с женой вызвали полицию прямо в аэропорт. Но полицейские посоветовали нам обращаться в полицию по месту жительства.

Тем временем Анастасия стала звонить с предложением все же отправить нас в Египет. «Я все организую! — уверяла она. — Вы улетите завтра. А пока арендуйте номер в отеле». Это был какой-то кошмар. Мы все на нервах, уставшие после семи часов в дороге, жена на седьмом месяце беременности, сынишка голодный, засыпает на ходу… Представитель «Анекс Тура» посоветовал нам ехать домой. Уже было понятно: что бы аферистка ни обещала, никакой поездки не будет. Следующие семь часов мы добирались в Черновцы. Долгожданная поездка на море обернулась сущим кошмаром.

Даже когда Вячеслав с семьей вернулся домой, мошенница продолжала обещать, что поездка состоится.

— Я не стал говорить ей, что мы уже в Черновцах, — вспоминает Вячеслав. — И на следующий день спросил, когда нам садиться в самолет. Она ведь клялась, что на следующий день улетим. Но никакого рейса, как и следовало ожидать, не было. Мошенница попросила нас никуда не уезжать и подождать еще денек. Казалось, она просто над нами издевается.

Я требовал, чтобы она вернула деньги. Сказал, что никакие поездки нас больше не интересуют. Пусть просто вернет то, что мы ей давали. Когда пригрозил прокуратурой, она сказала: «Хорошо, я все верну. Приезжайте в 11 часов к железнодорожному вокзалу. Я буду вас там ждать». Но, как только мы с женой туда приехали, нас окружили два автомобиля, из которых вышли какие-то мордовороты и начали нам угрожать. Сказали, что никаких денег мы не увидим. Хотели уехать, но они не давали нам с женой сесть в машину. Я снял их на камеру телефона…

После этого инцидента написали заявление в полицию. Узнали, что таких пострадавших, как мы, много, и эту мошенницу сейчас ищут десятки обманутых туристов. Мне тем временем начали приходить сообщения с неизвестных номеров с угрозами. Как-то раз позвонила и сама Анастасия. Предупредила, что, если не прекратим активные действия, «вряд ли сможем спать спокойно». Сказала, что в городе у нее якобы все схвачено, а нам еще здесь жить.

«Клиентов она находила даже через интернет»

— Если бы полиция вовремя отреагировала на наши заявления, мошенницу успели бы задержать, — рассказал «ФАКТАМ» еще один пострадавший турист Александр. — Анастасия свободно ходила по городу, офис ее турагентства был открыт. И она продолжала обманывать других клиентов. Недавно познакомился с пострадавшим, которого она обманула уже после меня. Я, как и большинство туристов, хотел с семьей полететь в Египет. За 14 дней отдыха заплатил 32 тысячи гривен.

Не раз летал за границу, поэтому хорошо знаю, как выглядят авиабилеты. Распечатки, которые нам с женой дала Анастасия, ничем не отличались от настоящих билетов. Поэтому мы без сомнений поехали в «Борисполь». А когда уже подъезжали к аэропорту, турагент сама нам позвонила и сказала, что из-за нелетной погоды рейс перенесли на следующий день. Я удивился: почему же она нелетная? На небе ни единого облачка! Анастасия сказала, чтобы мы арендовали номер в гостинице, а деньги она, дескать, потом вернет. Мы так и сделали.

Я не мог понять, почему нашего рейса не было на онлайн-табло. На что Анастасия сказала, мол, чартерные рейсы отображаются там не всегда. «Я контролирую ситуацию, — уверяла она. — Буду держать вас в курсе». О том, что билеты фальшивые, мы узнали уже на следующий день, примерно при тех же обстоятельствах, что и Вячеслав. Только нам мошенница говорила, что купила тур у туроператора Join Up. Хотя на самом деле она вообще ничего ни у кого не покупала.

Вернувшись в Черновцы, Александр едва ли не каждый день приходил в офис турагента и требовал вернуть деньги. Безуспешно.

— Аферистка говорила, что у нее отец якобы заболел раком, что у нее куча проблем, — продолжает Александр. — Давила на жалость. Информация о болезни отца оказалась ложью. Самое обидное, что полиция долго не предъявляла ей подозрение в совершении преступления — и это дало ей возможность продать квартиру! О том, что она избавляется от имущества, мы узнали из своих источников. Вместе с другими пострадавшими приехали прямо к нотариусу, но опоздали — сделка уже состоялась, квартиру продали. Так что вряд ли у нас есть шанс вернуть свои деньги.

Офиса у мошенницы больше нет. Хозяйка помещения рассказала, что Анастасия внезапно съехала, не заплатив за полгода аренды.

Аферистку только сейчас объявили в розыск. Тем временем мы каждый день узнаем о новых потерпевших. Выяснилось, что клиентов она находила даже через интернет. Причем с некоторыми пострадавшими лично не встречалась. Они перечисляли ей деньги за авиабилеты, которые на самом деле Анастасия и не собиралась покупать.

В пресс-службе Черновицкого областного управления полиции «ФАКТАМ» сообщили, что в отношении Анастасии Новак открыто уголовное производство по статье «Мошенничество». Всех, кому что-либо известно о местонахождении мошенницы, просят обращаться по телефонам: (0372) 52−20−27, (0372) 59−19−99, (095) 879−60−80 или на 102.

28-летнюю Анастасию Новак разыскивает полиция

Это далеко не единственная туристическая афера, о которой стало известно за последнее время. Так, на днях прокуратура Киева сообщила о задержании мошенницы, жертвами которой стали дети. Юные гимнастки, члены спортивного клуба «Гранд Ритмик», собирались в лагерь в Афинах. В 2018 году их родители заплатили за авиабилеты, но в результате никто никуда не улетел, а деньги семьям гимнасток не вернули. Пострадали 22 семьи. В общей сложности их обманули на 105 тысяч гривен. Сейчас, когда мошенницу задержали, Оболонский райсуд Киева избрал ей меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

Тем временем в прокуратуре Киева сообщили еще об одной впечатляющей афере. Подозрение в мошенничестве предъявили директору турагентства, расположенному в Дарницком районе Киева, на улице Декабристов. Там продавали путевки в Турцию, Чехию, Мексику, Арабские Эмираты, Индию и на Мальдивы. Это были элитные туры, стоимость каждого составляла несколько тысяч долларов. Сейчас директору турагентства, который брал у людей деньги, но туры не покупал, предъявили подозрение в мошенничестве.

Чтобы не попасться на удочку аферистов, эксперты рекомендуют перед покупкой тура хорошо изучить рынок и почитать отзывы об агентстве в интернете.

— Перед тем как заключать договор с турагентством, постарайтесь проверить, насколько оно надежно, — советует читателям «ФАКТОВ» директор Центра развития туризма в Украине Владимир Царук. — Если оно работает всего несколько месяцев, это большой риск. Также важно зайти на официальный сайт туроператора и лично убедиться, что там есть сведения об офисе, в который вы обратились. Лучше даже перезвонить туроператору и уточнить, действителен ли их договор с тем или иным агентством. Если вы убедились в том, что турагентство в самом деле сотрудничает с туроператором, но с вашей поездкой что-то пошло не так, имеет смысл сразу обращаться в центральный офис тур­оператора.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине аннулированы лицензии трех туроператоров. Речь идет о сети агентств «Горящие туры», а также фирмах «Лаки-Тур» и «Дионис-Прага-Украина».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter