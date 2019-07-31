Политика

Вы не поверите, чем занимаются "слуги народа" на тренинге в Трускавце: опубликовано видео

В сети опубликовали видео, снятое во время тренинга, организованного для новоизбранных народных депутатов от партии «Слуга народа» в Трускавце. На видео видно, как будущие депутаты прыгают на одной ноге, исполняя какое-то физическое упражнение.

В сети разгорелось бурное обсуждение этого видео.

«Депутатов учат прыгать вместо принятия решений», — предположил один из пользователей.

«Неужели я все это вижу?» — не поверил своим глазам другой.

«Ну все. Украинским экспертам капец», — пришел к выводу третий.

Как писали «ФАКТЫ», в Трускавце, где в «школе депутатов» учатся прошедшие в парламент от партии «Слуга народа» кандидаты, советник президента и политтехнолог Никита Потураев заявил будущим народным депутатам, что все они «никто».

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