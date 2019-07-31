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Вы не поверите, чем занимаются "слуги народа" на тренинге в Трускавце: опубликовано видео
В сети опубликовали видео, снятое во время тренинга, организованного для новоизбранных народных депутатов от партии «Слуга народа» в Трускавце. На видео видно, как будущие депутаты прыгают на одной ноге, исполняя какое-то физическое упражнение.
В сети разгорелось бурное обсуждение этого видео.
«Депутатов учат прыгать вместо принятия решений», — предположил один из пользователей.
«Неужели я все это вижу?» — не поверил своим глазам другой.
«Ну все. Украинским экспертам капец», — пришел к выводу третий.
Как писали «ФАКТЫ», в Трускавце, где в «школе депутатов» учатся прошедшие в парламент от партии «Слуга народа» кандидаты, советник президента и политтехнолог Никита Потураев заявил будущим народным депутатам, что все они «никто».
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..