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Барри устал: Алибасов не собирается подавать в суд на производителя "Крота"
Известный российский продюсер Бари Алибасов решил не идеи подавать иск против производителей средства для прочистки труб «Крот», которым отравился. Об этом он сообщил в среду в комментарии ТАСС.
«Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться»,— сказал он. На вопрос о самочувствии Алибасов ответил, что чувствует себя хорошо.
Ранее супруга Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина намеревалась привлечь ООО «АМС Медиа» — производителя жидкого средства «Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка». Как сообщил PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, «цель — заставить производителя изменить упаковку и таким образом спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением».
По его словам, основной версией отравления Алибасова является то, что продюсер из-за проблем со зрением перепутал бутылку с чистящим средством и питьевой йогурт. Он отметил также, что «Крот» «не обладает резким запахом», который позволит распознать химическое средство. Производителю «следует исправить это», подчеркнул Горжанкин.
Напомним, помощник продюсера Сергей Моцарь 4 июня сообщил, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ им. Склифосовского, для стабилизации состояния 6 июня продюсер был введен в медикаментозный сон, из которого вышел 11 июня. 17 июня Алибасова выписали из больницы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алибасов раскритиковал сына и пиар-директора, которые «заработали» на его болезни миллионы рублей.
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