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Уличенный в обмане Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Российский продюсер Бари Алибасов, уличенный в инсценировке своего отравления жидкостью для промывки труб, прошел проверку на детекторе лжи. Ему пришлось ответить на главный вопрос: «Было отравление или нет?». На чистую воду продюсера пытались вывести в шоу «На самом деле».
Бари Каримовича подробно расспросили об инциденте, после чего полиграф показал, что мужчина намеренно выпил некую жидкость. Результат детектора был следующим: продюсер солгал о том, что случайно глотнул опасное вещество. При этом экспертиза подтвердила факт отравления, но чем именно, раскрывать не стали.
Эксперты считают, что истинная причина госпитализации продюсера — злоупотребление алкоголем. Как пишет Стархит, в распоряжении ведущего Дмитрия Шепелева оказались новые доказательства постановки трагедии. Ведущий показал переписку помощника продюсера Сергея Моцаря.
«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», — говорилось в сообщении.
Шепелев отметил, что ситуация обсуждалась еще за месяц до событий. «Эта переписка была основой хорошо спланированной акции. Безусловно, разговор шел о том, что Бари Каримовичу необходимо плановое лечение, но речь идет о проблемах с алкоголем. Эту ситуацию было решено использовать как инфоповод и разыграть все то, свидетелями чего мы с вами стали», — заключил телеведущий.
Сам Алибасов настаивает на том, что случайно отравился жидкостью для промывки труб. Он уверяет, что уже восемь лет не употребляет алкоголь.
В свою очередь, сын шоумена Бари Алибасов-младший подтверждал, что занимался пиаром инцидента. При этом он уверял, что факт госпитализации был.
«Отец сказал: „Так надо!“. Для пиара, потому что это его работа. Вы сейчас кричите и улюлюкаете, но при этом смотрите, выводите это в тренд. Аплодируйте за то, что отец вас развлекает и дает вам отдушину в жизни», — говорил Бари-младший.
Сам Бари Каримович, давая многочисленные интервью, уже запутался в своих словах. В одном из последних он обвинил своего сына, что тот нажился на трагедии.
Напомним, с отравлением Алибасова развернулся целый спектакль с потерей памяти, завещанием, пропажей и чудесным возвращением кота. Судя по всему, история будет иметь продолжение.
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