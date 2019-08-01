- 00:50 Леся Никитюк показала соблазнительную пятую точку
- 00:12 Оставили тысячи людей в жару без воды: на Донбассе боевики повредили водопровод
- 31.07 23:47 «Красоточка на фоточке»: Лобода в мини-бикини сразила поклонников наповал длинными ногами
- 31.07 23:32 Обожжено все лицо: в Запорожье мужчина в отместку облил свою возлюбленную кипятком
- 31.07 23:14 Барри устал: Алибасов не собирается подавать в суд на производителя "Крота"
- 31.07 22:54 В Киеве полицейские гонялись за сбежавшим из парка пони
- 31.07 22:10 Дело Головина: суд отправил бывшего замначальника одесской полиции Гейко под домашний арест
- 31.07 21:25 «Шахтер» одержал первую победу при новом тренере: видеообзоры матчей
- 31.07 21:19 В Киеве задержали таксиста-насильника, напавшего на пассажирку
- 31.07 21:05 Вы не поверите, чем занимаются "слуги народа" на тренинге в Трускавце: опубликовано видео
- 31.07 20:56 «Карпаты» — «Динамо»: где смотреть матчи 1-го тура чемпионата Украины
- 31.07 20:31 Для приготовления настоящего грузинского шашлыка нужны всего лишь два ингредиента
Оставили тысячи людей в жару без воды: на Донбассе боевики повредили водопровод
В Попаснянском районе Луганской области на Донбассе в результате обстрела боевиков поврежден водопровод. Об этом сообщили в полиции Луганской области.
Отмечается, что в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно в результате обстрела был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3312 абонентов.
После выезда на место происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции. По завершению осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за пять лет оккупации территория Донбасса, которая находится под контролем сепаратистов, превратилась в захолустье, развалины и населенные пункты-призраки. В сети наглядно показали, во что «русский мир» превратил регион.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..