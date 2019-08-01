Происшествия

Оставили тысячи людей в жару без воды: на Донбассе боевики повредили водопровод

В Попаснянском районе Луганской области на Донбассе в результате обстрела боевиков поврежден водопровод. Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Отмечается, что в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно в результате обстрела был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3312 абонентов.

После выезда на место происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции. По завершению осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за пять лет оккупации территория Донбасса, которая находится под контролем сепаратистов, превратилась в захолустье, развалины и населенные пункты-призраки. В сети наглядно показали, во что «русский мир» превратил регион.

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