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У Зеленского рассказали, будут ли менять Крым на Донбасс (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский, который в последнее время много говорит о реинтеграции Донбасса и уходит от ответа о возвращении Крыма, никогда не пойдёт на признание полуострова российским. Такого не произойдет даже в обмен на возвращение оккупированного Донбасса под контроль Киева. Об этом в эфире телеканала ATR заявил политический советник президента Никита Потураев.
«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было в Крыму под оккупацией», — заявил Потураев.
«Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Он не приемлет пыток, трусости, слабости. А это все ровно про это», — добавил он.
Напомним, президент Зеленский несколько раз говорил, чтобы закончить войну на Донбассе, нужно прекратить стрелять и начать договариваться с Путиным. При этом не исключается возможность расширения использования русского языка на Донбассе, чтобы «вернуть Донбасс в Украину ментально, информационно», —Украину. Между тем, в команде Зеленского явно не имеют стратегии по Крыму и считают Крым очень тяжелой темой.
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