Микробикини и максимум открытого тела: назван самый откровенный тренд лета-2019

Мир

Микробикини или «голые купальники», — один из главных и самых откровенных трендов пляжной моды в этом сезоне, который доказывает, что предела нет не только совершенству, но еще и степени оголенности.

Микробикини завоевали сердца пляжных модниц в 2019 году, пишет eg.ru.

И несмотря на то, что до конца лета остался ровно месяц, у каждой девушки еще есть шанс примерить на себя этот супероткровенный наряд.

Главная примета микробикини — не цвет и даже не фасон, а минимум ткани. Здесь работает золотое правило: чем меньше, тем лучше. В идеале — вместо купальника на вас должны быть тоненькие лямочки.

А чашечки должны создавать впечатление, что они вам малы как минимум на несколько размеров.

Характерно, что «микро» могут быть не только раздельные, но и слитные купальники. Конечно, в привычном понимании слитный купальник отличается от раздельного большей закрытостью, именно поэтому в нем гораздо удобнее плавать и заниматься профессиональными видами водного спорта.

Но современная мода на микробикини умудрилась даже слитные купальники сделать максимально открытыми.

Удивительно, но и прикрывать микробикини на пляже дизайнеры ничем не предлагают. Кроме таких же ничего не скрывающих туник и накидок, сделанных из прозрачного материала или рыболовной сетки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о модных купальниках лета-2019 в гардеробах Тодоренко, Каменских и других звезд.

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