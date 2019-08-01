Мир

Опасный «жеребец»: мужчина в восьмой раз попал в тюрьму за домогательства к лошадям

В Великобритании Малкольм Даунс в очередной раз попал в тюрьму за непристойное поведение. Будучи арестованным впервые еще в 1970-х годах, он возвращался за решетку семь раз по одной и той же причине — не может спокойно пройти мимо лошадей. Об этом пишет eg. ruсо ссылкой на Daily Star.

Сообщается, что при виде лошади Даунс начинает прилюдно мастурбировать и пытается «непристойно прикасаться» к животному. Он признается, что кони вызывают у него сильное сексуальное возбуждение, с которым он не может ничего поделать. Его не останавливает даже присутствие маленьких детей, которые могут стать очевидцами этой безобразной сцены.

Даунс неоднократно получал тюремные сроки за «оскорбление общественной морали». В этот раз ему снова отправили на 8 месяцев за решетку.

В прошлом британец не раз искал способ избавиться от своей странной одержимости. Он даже принимал лекарства, подавляющие либидо, но ничего не помогло. Ему запрещали бывать в сельской местности и там, где можно увидеть лошадей, однако Даунс сознательно нарушал эти ограничения.

«Вы знаете, что поступаете неправильно, но, похоже, не можете или не хотите останавливать себя», — заявил ему судья в этот раз.

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