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Опасный «жеребец»: мужчина в восьмой раз попал в тюрьму за домогательства к лошадям
В Великобритании Малкольм Даунс в очередной раз попал в тюрьму за непристойное поведение. Будучи арестованным впервые еще в 1970-х годах, он возвращался за решетку семь раз по одной и той же причине — не может спокойно пройти мимо лошадей. Об этом пишет eg. ruсо ссылкой на Daily Star.
Сообщается, что при виде лошади Даунс начинает прилюдно мастурбировать и пытается «непристойно прикасаться» к животному. Он признается, что кони вызывают у него сильное сексуальное возбуждение, с которым он не может ничего поделать. Его не останавливает даже присутствие маленьких детей, которые могут стать очевидцами этой безобразной сцены.
Даунс неоднократно получал тюремные сроки за «оскорбление общественной морали». В этот раз ему снова отправили на 8 месяцев за решетку.
В прошлом британец не раз искал способ избавиться от своей странной одержимости. Он даже принимал лекарства, подавляющие либидо, но ничего не помогло. Ему запрещали бывать в сельской местности и там, где можно увидеть лошадей, однако Даунс сознательно нарушал эти ограничения.
«Вы знаете, что поступаете неправильно, но, похоже, не можете или не хотите останавливать себя», — заявил ему судья в этот раз.
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