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Крымский мост убивает: в Азовском море начали массово гибнуть медузы (видео)
Несмотря на появлявшиеся в последнее время сообщения об увеличении в Азовском море количества медуз-корнерот, атакующих туристов, у этого явления, похоже, есть другая, более печальная сторона.
Агрессивными медузы становятся перед смертью, и гибнуть они начали уже в массовом порядке.
Об этом пишет в своем Facebook пользователь Богдана Чернявская.
«Как вы понимаете это НЕ НОРМАЛЬНО для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние… Помните, эту планету мы арендуем у своих детей», — отмечает Татьяна.
В подтверждение своих слов она публикует фото и видео с Арабатской стрелки, где начали закрываться пляжи из-за гибели медуз.
На кадрах видно, что на берег вынесло множество мертвых медуз и люди, похоже, уже не могут ничего поделать с этим.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у берегов популярного курортного поселка Кирилловка море буквально кишит медузами. Морские обитатели всех размеров и оттенков дрейфуют на мелководье — возможно, это как раз всплеск активности перед гибелью?
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