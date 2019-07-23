Они возвращаются! В Кириловке началось новое нашествие жалящих медуз (видео)

Украина

У берегов популярного курортного поселка Кирилловка море буквально кишит медузами. Морские обитатели всех размеров и оттенков дрейфуют на мелководье, пишет местное издание.

«Кирилловка, Украина, Федоотова коса. Для тех, кто не любит медуз, новость: возле берега появились эти живые существа и они встречаются достаточно большими по размеру», — пишет авто видео, размещенного в Сети.

«Помню, когда мы отдыхали, медузы было очень много. Один раз меня даже укусила», «Мой муж медузы в руки берет! И они его не обжигают! А в Одессе все чаще змеи встречаются!»,— активно комментируют видео пользователи.

Медузы вновь появились из-за того повышения концентрации соли в Азовском море, которая на сегодня достигла 14 промилле, что способствует миграции медуз из Черного моря в Азовское. В 90-е годы именно из-за снижения солености моря медузам пришлось покинуть его акваторию.

Издание напоминает, что в Азовском море живут три вида медуз: аурелия, синяя медуза (медуза-корнерот), мнемиопсис. Ядовитыми являются аурелия и корнерот. Наиболее часто страдают от контакта с медузами дети, а также взрослые с небольшим весом. А вот полных людей медузы почти никогда не жалят.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году отдыхающих на одесском побережье атаковали огромные медузы-корнероты.

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