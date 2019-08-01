В Киеве задержан львовянин, «заминировавший» гипермаркет

Происшествия

В Киеве мужчина сообщил в полицию о минировании гипермаркета, которое оказалось неправдивым. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Уточняется, что злоумышленник позвонил в отдел полиции во вторник, 30 июля, и во время разговора заявил, что заложил бомбу в гипермаркета по улице Здолбуновской.

«На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехническая служба, спасатели и патрульные полицейские. Правоохранители тщательно осмотрели „заминированный“ объект и территорию, прилегающую к нему. В результате проверки никаких подозрительных предметов не обнаружено», — отмечают в полиции.

Уже через час правоохранителям удалось разыскать «минера». Им оказался 35-летний львовянин, который никогда не имел проблем с законом. В полиции выяснили, что своим сообщением о заминировании мужчина хотим отомстить охранникам гипермаркета, с которыми у него произошел конфликт накануне.

В полиции открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 259 УКУ (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкции статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июля в Киеве во время «тихого часа» «заминировали» все детские сады. К счастью, сообщения оказались ложными.

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