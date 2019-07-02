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Прямо во время «тихого часа»: в Киеве «заминировали» все детские сады
В Киеве — очередная волна анонимных минирований — полиция проверяет все столичные детские садики. Ранее в столице анонимы «минировали» все родильные дома.
Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сообщение о минировании киевских детских садиков поступило на почту столичного главка, передает «РБК-Украина».
В письме сообщалось, что заминированы все детские сады Киева и они якобы должны взорваться 2 июля в 13:00. «Мы передали информацию полиции и СБУ. Сейчас проверкой занимаются правоохранители», — сообщили в ГСЧС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве минировали Институт рака — хирурги не прерывали уже начатые операции, а запланированные были отложены.
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