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Элина Свитолина показала редкое фото с родителями
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая седьмую позиция в мировом женском рейтинге, продолжает наслаждаться отдыхом после успешного выступления на Уимблдоне, где наша соотечественница впервые в карьере дошла до полуфинала турнира «Большого шлема».
Следом за поездкой в родную Одессу, где Элина поплавала на яхте со своим возлюбленным французом Гаэлем Монфисом, украинка побывала в Киеве и провела время с родителями — Еленой и Михаилом, поделившись радостными минутами, проведенными в компании родных, со своими подписчиками в Instagram. «Есть ли в мире более приятные чувства, чем чувства домашнего уюта?» — написала спортсменка.
Впрочем, сидеть на месте Свитолина со своим бойфрендом не стала, и из столицы Украины пара отправилась в швейцарский Ньон, где проходит ежегодный традиционный рок-фестиваль Paleo.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обидчицу Свитолиной, выигравшую Уимблдон, встретили на родине 30 тысяч ликующих фанатов.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.