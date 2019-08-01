Украина

С 1 августа на улицы выйдут самостоятельные патрули Нацгвардии: что они имеют право делать

С 1 августа на улицах городов Украины для охраны общественного порядка появятся самостоятельные пешие патрули Национальной гвардии. До этого нацгвардейцы служили вместе с полицейскими. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Такое распоряжение уже подписал глава МВД Арсен Аваков. Патрули НГУ будут работать в тех районах, где обстановка наиболее напряженная. Их оснастят подключенными к информационно-телекоммуникационной системе «Информационный портал НГУ» планшетами, что позволит в онлайн-режиме следить за оперативной обстановкой.

Патрули имеют право на следующие меры:

- проверка документов;

- опрос;

- поверхностная проверка и осмотр;

- остановка транспортного средства;

- требование оставить место и ограничения доступа к определенной территории;

- ограничения передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью;

- проникновение в жилище или другое владение лица;

- проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;

- применение техники и средств фото- и киносъемки, видеозаписи;

- проверка соблюдения ограничений для лиц под административным надзором и других категорий;

- полицейская опека.

Полицейские меры принуждения включают: применение силы, спецсредств и огнестрельного оружия.

Как писали «ФАКТЫ», в начале июня президент Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией Украины. Предыдущий руководитель ведомства Юрий Аллеров оказался замешан в коррупционном скандале.

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