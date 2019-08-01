- 09:13 В Житомире водитель зажал руку полицейского стеклом и протащил его по дороге
- 09:12 Бывший чемпион мира надолго сел в тюрьму за насилие над родной дочерью
- 08:53 В центре Днепра перевернулась маршрутка с пассажирами: много пострадавших
- 08:44 40-летняя Кортни Кардашьян полностью обнажилась на камеру, вызвав восторг у фанатов
- 08:42 С 1 августа на улицы выйдут самостоятельные патрули Нацгвардии: что они имеют право делать
- 08:24 Не справился с нервами: боевик "ЛНР" совершил суицид в туалете
- 08:09 Учитель в отпуске нашел алмаз весом 2,12 карата во время прогулки в национальном парке
- 08:05 Свитолина разбила россиянку на старте турнира в США
- 08:01 Узнали об обмане уже в аэропорту: аферистка продавала фальшивые туры в Турцию и Египет
- 08:00 На Волыни женщина закопала младенца в огороде: вскрылись новые детали жуткого происшествия
- 07:44 Лекарства для долголетия: что это такое и как их принимать
- 07:30 Вместо жары будут дожди: синоптики рассказали, какой будет погода в августе
С 1 августа на улицы выйдут самостоятельные патрули Нацгвардии: что они имеют право делать
С 1 августа на улицах городов Украины для охраны общественного порядка появятся самостоятельные пешие патрули Национальной гвардии. До этого нацгвардейцы служили вместе с полицейскими. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Такое распоряжение уже подписал глава МВД Арсен Аваков. Патрули НГУ будут работать в тех районах, где обстановка наиболее напряженная. Их оснастят подключенными к информационно-телекоммуникационной системе «Информационный портал НГУ» планшетами, что позволит в онлайн-режиме следить за оперативной обстановкой.
Патрули имеют право на следующие меры:
- проверка документов;
- опрос;
- поверхностная проверка и осмотр;
- остановка транспортного средства;
- требование оставить место и ограничения доступа к определенной территории;
- ограничения передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью;
- проникновение в жилище или другое владение лица;
- проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;
- применение техники и средств фото- и киносъемки, видеозаписи;
- проверка соблюдения ограничений для лиц под административным надзором и других категорий;
- полицейская опека.
Полицейские меры принуждения включают: применение силы, спецсредств и огнестрельного оружия.
Как писали «ФАКТЫ», в начале июня президент Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией Украины. Предыдущий руководитель ведомства Юрий Аллеров оказался замешан в коррупционном скандале.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.