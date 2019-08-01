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Украина

С 1 августа на улицы выйдут самостоятельные патрули Нацгвардии: что они имеют право делать

8:42 1 августа 2019 121
Национальная гвардия
Инф. «ФАКТОВ»

С 1 августа на улицах городов Украины для охраны общественного порядка появятся самостоятельные пешие патрули Национальной гвардии. До этого нацгвардейцы служили вместе с полицейскими. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Такое распоряжение уже подписал глава МВД Арсен Аваков. Патрули НГУ будут работать в тех районах, где обстановка наиболее напряженная. Их оснастят подключенными к информационно-телекоммуникационной системе «Информационный портал НГУ» планшетами, что позволит в онлайн-режиме следить за оперативной обстановкой.

Патрули имеют право на следующие меры:

- проверка документов;
- опрос;
- поверхностная проверка и осмотр;
- остановка транспортного средства;
- требование оставить место и ограничения доступа к определенной территории;
- ограничения передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью;
- проникновение в жилище или другое владение лица;
- проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;
- применение техники и средств фото- и киносъемки, видеозаписи;
- проверка соблюдения ограничений для лиц под административным надзором и других категорий;
- полицейская опека.

Полицейские меры принуждения включают: применение силы, спецсредств и огнестрельного оружия.

Как писали «ФАКТЫ», в начале июня президент Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией Украины. Предыдущий руководитель ведомства Юрий Аллеров оказался замешан в коррупционном скандале.

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