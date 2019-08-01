Спорт

Бывший чемпион мира надолго сел в тюрьму за насилие над родной дочерью (фото)

Экс-чемпион мира в полусреднем весе аргентинец Карлос Балдомир (49 побед, 15 из них — нокаутом, 16 поражений, 6 ничьих) приговорен судом Буэнос-Айреса к 18 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над родной дочерью.

Заявление в полицию подала бывшая супруга Карлоса, сообщив, что в период 2012—2014 гг. их малолетняя дочь неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам со стороны отца. Выслушав показания жертвы, психологи пришли к выводу, что история не выдуманная.

Кроме супруги и дочери, показания против 48-летнего Балдомира дали еще 13 человек. Сам же спортсмен вел себя в зале суда вызывающе, показывая всем присутствующим средний палец. В итоге, судья принял сторону обвинения и приговорил бывшего боксера к 18 годам тюремного заключения.

В зале суда Балдомир вел себя вызывающе, тыкая всем средний палец

Отметим, что пик карьеры аргентинского боксера припал на 2006 год. В январе Карлос победил по очкам знаменитого американца Заба Джуду, затем в июле нокаутировал канадца Артуро Гатти, а в ноябре лишь решением судей уступил непобедимому американцу Флойду Мэйвезеру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с Неймара сняли обвинения в изнасиловании.

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