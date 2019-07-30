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Масса противоречий: с Неймара сняли обвинения в изнасиловании
27-летний футболист французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар не предстанет перед судом в громком деле об изнасиловании, которое якобы совершил игрок в мае этого года. Как сообщает издание UOL Esporte, в ходе расследования полиция не нашла доказательств совершения преступления, обнаружив массу противоречий в показаниях бразильской модели Нажилы Триндаде, обвинившей игрока в надругательстве над ней, после чего было принято решение о закрытии дела.
Напомним, что Триндаде подала заявление в полицию Сан-Паулу, обвиняя Неймара в том, что тот изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле Sofitel Paris, где проходила вечеринка по случаю дня рождения одноклубника футболиста Маркиньоса. В эфире на телевизионном канале SBT Brasil девушка рассказала в подробностях, как все произошло. «Поначалу все было нормально, но затем он стал агрессивным — совсем не тем парнем, что представлялся по сообщениям. Когда я предложила воспользоваться презервативом, он сказал „нет“. Я ответила, что тогда ничего не будет. Он молчал. А потом перевернул меня и совершил половой акт. Я просила остановиться, но он только бил меня по заднице», — призналась тогда девушка.
Сам Неймар на момент, когда история была предана огласке, готовился в составе национальной сборной к Кубку Америки, который проходил с 14 июня по 7 июля в Бразилии. В итоге звездный нападающий не сыграл на турнире, получив травму в товарищеском матче с Катаром за неделю до старта соревнований.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названы условия возвращения Неймара в «Барселону».
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