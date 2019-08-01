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- 09:45 Стало известно, кого из членов королевской семьи Елизавета II «назначила» в подруги и наставницы Меган Маркл
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Стало известно, кого из членов королевской семьи Елизавета II «назначила» в подруги и наставницы Меган Маркл (фото)
Пока публика обсуждает, враждуют или дружат между собой Кейт Миддлтон и Меган Маркл, стало известно, что королева Елизавета «назначила» в подруги и неофициальные наставницы для жены принца Гарри другую представительницу королевской семьи. Как сообщает издание Grazia, Ее Величество сочла, что герцогине Сассекской легче всего будет общаться с графиней Уэсекской Софи, которая поможет бывшей американской актрисе приспособиться к новой жизни.
54-летняя Софи с 1999 года замужем за младшим сыном Елизаветы, принцем Эдвардом. К слову, Эдвард — единственный из четырех детей королевы, которому удалось избежать развода.
Софи и Меган сблизились на Королевских скачках в Аскоте в прошлом году. И с тех пор отлично ладят между собой. У двух дам много общего. Так, обеим пришлось отказаться от успешной карьеры ради брака с членом королевской семьи. Меган пришлось покинуть Голливуд, а Софи (урожденная мисс Рис-Джонс) до замужества весьма успешно работала в сфере связей с общественностью и даже открыла собственное PR-агентство.
Простолюдинке Софи, дочери продавца автомобилей, также в свое время нелегко было адаптироваться к роли жены принца. Она столкнулась со снобизмом со стороны окружающих на начальных этапах отношений с Эдвардом. Однако заручилась поддержкой королевы и в конце концов благополучно вписалась в семью. Елизавета надеется, что графиня поделится своим опытом с Меган, которая пока еще является новичком, совершает много ошибок и сталкивается с негативным отношениям к ней британской прессы.
Софи, ее муж и двое их детей (11-летний Джеймс, виконт Северн, и 15-летняя леди Дуиза Виндзор) живут в королевской резиденции Бэгшот-парк близ Виндзора, не очень далеко от дома Меган и Гарри. Дети ходят в местную школу. Графиня Уэссекская с детьми часто гостит в Виндзорском замке. Семейство ведет спокойный образ жизни, к которому ради своего сына Арчи стремятся также герцог и герцогиня Сассекские.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что кума Кейт Миддлтон и «сваха» Меган Маркл одновременно стали мамами.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..