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Кума Кейт Миддлтон и «сваха» Меган Маркл одновременно стали мамами (фото)
Дочь британского аристократа, барона фон Вестенхольца, 33-летняя Вайолет фон Вестенхольц впервые стала мамой. Вайолет известна тем, что именно она познакомила своего друга детства принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл. Баронесса работает пиар-директором модного бренда Ralph Lauren. В июне 2016 года она близко общалась с Маркл, организовывая рекламную кампанию с участием звезды сериала «Форс-мажоры». А уже примерно через месяц после первой встречи Вайолет и Меган, в июле, состоялось «свидание вслепую» актрисы и принца, после которого начался их стремительный роман.
Сама Вайолет нашла свою собственную любовь чуть позже — в лице 30-летнего менеджера престижного лондонского ресторана Арчи Сеймура (как известно, имя «Арчи» дали своему родившемуся в мае этого года первенцу Меган и Гарри). Как пишет издание Daily Mail, новорожденную девочку назвали Лайрой. По некоторым данным, Вайолет, сыгравшая роль «купидона», и Арчи Сеймур уже пригласили Меган и Гарри в крестные своей дочери.
Практически одновременно стала матерью и одна из лучших подруг Кейт Миддлтон — Софи Снаггс. Она является кумой герцогини Кембриджской — одной из крестных ее дочери Шарлотты. Новорожденной малышке дали имя Амалия Роуз Шарлотта. Софи вышла замуж за Роберта Картера в сентябре прошлого года. Принцесса Шарлотта и принц Джордж принимали участие в состоявшейся в графстве Норфолк церемонии венчания в качестве девочки-цветочницы и пажа.
Софи много лет дружит с семьей Миддлтонов. Она была в числе гостей на свадьбе Кейт и принца Уильяма, а также младшей сестры Кэтрин — Пиппы Миддлтон. Присутствовала она и на венчании принца Гарри и Меган Маркл.
К слову, некогда мисс Снаггс встречалась с лучшим другом принца Уильяма — Томасом ван Страунбензи, который также является крестным принцессы Шарлотты. Ранее «ФАКТЫ» писали, что Томас собирается жениться на учительнице принца Джорджа.
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