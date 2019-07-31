Принцесса моды: Меган Маркл занялась дизайном дешевой одежды (фото)

Стиль жизни

Меган Маркл, которая ранее стала приглашенным редактором британского журнала Vogue, официально объявила о том, что наладит выпуск собственной линии одежды в рамках сотрудничества с известным британским брендом Marks & Spencer и благотворительным фондом Smart Works. Супруга принца Гарри представит коллекцию женской одежды в деловом стиле. Она намерена объединить свойственное многим голливудским знаменитостям стремление оказать личное влияние на мировую моду с традиционной благотворительной деятельностью, которой занимаются члены британской королевской семьи.

Организация Smart Works, патроном которой не так давно была назначена герцогиня, опекает безработных женщин из незащищенных слоев общества, помогая им устраиваться на работу. В том числе и предоставляя приличную одежду для собеседований. В свою команду бывшая актриса включила свою близкую подругу-дизайнера Мишу Нону, а также представителей сеть универмагов John Lewis & Partners и торговой марки Jigsaw.

Так называемая капсульная коллекция (то есть небольшая коллекция товаров, созданных для модного бренда приглашенной знаменитостью) будет представлена уже в этом году. В нее войдут юбки-карандаши, офисные брюки разных фасонов, блейзеры, элегантные джемперы, а также белые блузки-рубашки, которые так любит сама Маркл.

Американка Меган после переезда в Великобританию неоднократно появлялась на публике в нарядах от Marks & Spencer и прочих недорогих местных брендов — наряду с шикарными нарядами от таких дорогих марок, как Givenchy, Stella McCartney, Roland Mouret. Так, в июне 2018 года Маркл прибыла на свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Маккоркодейл в платье за 5200 долларов от Oscar de la Renta, неожиданно дополнив его белой шляпкой из магазина Marks & Spencer стоимостью всего 39 долларов.

Меган в шляпке от Marks & Spencer

Каждый раз наряды и аксессуары, в которых выходила в свет герцогиня Сассекская, мгновенно раскупались ее фанатками.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл со своим спецвыпуском журнала Vogue оказалась в центре скандала.

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