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Развод 44-летней Анджелины Джоли и 55-летнего Брэда Питта длится уже почти три года и конца ему все еще не видно. Хотя в апреле суд изменил официально изменил семейный статус актеров, признав их уже не супругами, детали затянувшегося бракоразводного процесса все еще до конца не улажены.

Как пишет газета The Sun, уставший от этой канители Питт выставил бывшей жене ультиматум. Либо Джоли, которая всеми силами оттягивает развод, незамедлительно подписывает наконец все необходимые документы, либо выплачивает крупный штраф. Требование передала Анджелине команда юристов Брэда. Они же обратились к судье с просьбой назначить финальную дату процесса, после которого Питт требует обязать ее выплачивать денежную компенсацию за задержку.

Источник сообщил изданию, что актер проявил «невероятное терпение», но его лимиты уже исчерпались. Он боится, что, если не принять решительных мер, это займет еще долгие месяцы. Он чувствует, что для Анджелины «это почти стало игрой».

«Выдвигать ультиматумы — это совсем не в стиле Брэда… Но он просто хочет закончить это раз и навсегда… Это просто стыдно, что дошло до такого», сообщает источник.

Ранее сообщалось, что Джоли затягивает развод, так как хочет вернуть мужа в семью. Но Брэд совершенно не заинтересован в примирении и хочет жить своей жизнью.

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