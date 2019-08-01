Что-то знают? Финляндия ужесточает правила оформления россиянам шенгенских виз

Мир

С 1 сентября 2019 года Финляндия ужесточает требования к документам для оформления шенгенской визы гражданам России. Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что введение безвизового режима между Россией и ЕС «не так уж и интересно российской общественности»

По сообщению российских массмедиа, в обязательном порядке от россиян будут требовать прилагать к заявлению на оформление визы документы, подтверждающие бронирование отеля, покупку билетов, а также наличие финансовых средств.

Собственно, это стандартные требования для оформления шенгенских виз, однако, как сообщает ресурс «Раньше всех. Ну почти», ранее в визовых центрах Финляндии в России такие документы не требовали, запрашивая их в исключительных случаях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Евросоюз остановил переговоры с Россией относительно упрощения визового режима в марте 2014 года. Такое решение было принято из-за агрессии России в отношении Украины и оккупации ее территорий.

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