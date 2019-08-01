Происшествия

В июле Украина потеряла на Донбассе 14 своих защитников: имена и фото героев

В июле Украина потеряла 14 бойцов на Донбассе. Из них одна женщина. Еще 64 военных получили ранения. Минувший месяц был самым кровавым месяцем войны для нашей армии в этом году.

Потери могли быть еще больше, если бы не «хлебное перемирие», начавшееся с 21 июля. В последние десять дней июля в результате боевых действий в ВСУ было только трое раненых, пишет Новинарня.

С начала «перемирия» штаб сообщал в целом о 20 обстрелах со стороны врага за десять дней. Трое суток обходились вообще без нарушений «режима тишины». Среди 14 погибших героев июля жертвами обстрелов стали девять. Пять воинов подорвались на минах. В частности, одна смерть — следствие ранения еще 27 июня.

Все погибшие — из рядов Вооруженных сил Украины. Десять военных погибли в Донецкой области, трое — в Луганской области. Место смерти спецназовца не называется. Самому молодому навсегда 19, самой старшей — 48.

Они нас прикрыли. Помянем их мужественный чин. Вспомним их имена и лица.

Сергей Майборода. Ирина Шевченко. Эдуард Лобода. Олег Жуков. Владислав Локтионов. Антон Фака. Александр Колодяжный. Владимир Салитра. Дмитрий Лисовол. Богдан Бигус. Александр Бардаль. Роман Джерелейко. Семен Румигин. Никита Скитченко. Навсегда в наших сердцах.

Как писали «ФАКТЫ», боевики на Донбассе 25 июля нарушили перемирие и открывали огонь по позициям сил ООС из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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