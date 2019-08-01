Как соблазнить олигарха: советы от Анны Седоковой

Шоу-бизнес

Популярная певица Анна Седокова, рассказавшая ранее, как увеличить губы без пластических операций, поделилась новыми жизненно важными советами для современных женщин. Звезда раскрыла секреты, как соблазнить олигарха и женить его на себе. Своими методами она поделилась с изданием Teleprogramma.pro.

По мнению Анны, сердце которой сейчас свободно, к каждому завидному холостяку есть свой ключик. И чтобы его подобрать, нужно хорошо знать человека, его пережитые травмы и увлечения.

«Путь, который Роман Абрамович прошел со второй женой, неординарной женщиной Дарьей Жуковой, много для него значит, потому что он сильно изменился за это время, многому научился у любимой женщины. Этот опыт будет сложно перебить. Он всегда будет сравнивать новую избранницу с той, которая так много для него сделала. Если вы хотите завладеть сердцем холостяка, то должны соответствовать уровню этого мужчины. Во-первых, времена Золушек прошли. Принц впервые увидел Золушку на балу, когда она была с прекрасном макияжем, с прической. Во-вторых, нужно работать над собой. Я говорю не о пластических операциях и наращивании волос или ногтей, а о мозгах», — считает Седокова.

Она говорит, что такому мужчине никогда не будет интересна женщина, которая не разбирается в искусстве, не посещает выставки — с такой ему просто будет не о чем говорить.

«Если женщина подойдет к Роману на открытии выставки и, заговорив о какой-то картине, расскажет факты, которые он не знает, у нее появится шанс привлечь его внимание. Если же кто-то надеется заинтересовать его только благодаря сногсшибательной внешности, этого никогда не случится», — делится опытом певица.

Еще одно правило покорения богатых и знаменитых — никогда не говорить «да» на первое предложение чего-либо. Мужчине важно завоевывать.

«Известные холостяки привыкли, что им все дается просто — они от этого устали», — добавила Седокова.

Напомним, сама Анна Седокова сейчас не замужем. Ее первым мужем был известный футболист Валентин Белькевич. От него певица родила дочь Алину. Но брак вскоре распался. Второй раз Анна вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского, от которого родила дочку Монику. Но и эти отношения дали трещину. После развода Анне приписывали множество романов. Она уж собиралась замуж в третий раз — за молодого российского олигарха Артема Комарова, от которого родила сына Гектора. Но свадьба не состоялась, Анна воспитывает сына одна и не вспоминает о его отце.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что разведенная Слава Каминская соблазняет шикарной фигурой на отдыхе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter