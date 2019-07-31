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Шоу-бизнес

Тушка гриль: Слава Каминская в откровенном купальнике похвасталась роскошной фигурой (фото)

20:16 31 июля 2019 120
Слава Каминская
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, показавшая недавно округлившийся животик, снова удивила фанатов. Популярная певица опубликовала на своей странице в Instagram новые фото с отдыха в Греции, на которых позирует в откровенном купальнике с леопардовым принтом, показав роскошную фигуру. На снимках нет и намека на округлившиеся формы, которые она демонстрировала на видео.

Удивленные подписчики спрашивают: «А где же животик? Родила?».

Подобные вопросы Каминская оставила без ответов. Она с юмором подписала фото.

«Тушка гриль», — написала Слава под соблазнительным фото у бассейна.

Описывая другое фото, она не без скромности заметила, что считает себя богиней. Подписчики не стали спорить с ней. Они заметили, что после развода певица стала публиковать больше сексуальных кадров.

Напомним, Слава Каминская официально развелась с мужем Эдгаром Каминским. Пара воспитывает двоих детей — 4-летнего сына Леонардо и 3-летнюю дочь Лауру.

Как и Слава, многие звезды шоу-бизнеса сейчас наслаждаются отдыхом в заморских странах и публикую яркие фото. Оля Полякова показала соблазнительную фигуру в купальнике, а ее следующий пост с видео дочери на героскутере вызвал волну возмущения в сети. Полякова дала жесткий отпор хейтерам.

Потап и Настя Каменских с Позитивом и его женой отдыхают в Италии.

Максим Галкин и Алла Пугачева проводят лето в Юрмале и делятся яркими совместными фото.

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