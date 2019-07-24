Шоу-бизнес

Анна Седокова раскрыла секрет, как увеличить губы за три минуты без операций (видео)

Популярная певица Анна Седокова, удивившая недавно новыми откровенными фото, ответила на обвинения в том, что постоянно «накачивает» губы. Звезда уверяет, что делает их пухлыми и сексуальными с помощью косметики и умелого макияжа. Она раскрыла свой секрет, как всего за три минуты увеличить губы без операций.

«Когда в 600-й раз я прочла о себе в комментах, что мне пора остановиться накачивать губы, я поняла, что пора открыть карты и показать, как я их „накачиваю“. Это, кстати, любимая технология сестёр Кардашьян», — рассказала Анна.

В ролике она показала, какие губы у нее сейчас, и какими они становятся после макияжа. Для чудесного перевоплощения Седокова использовала карандаши для контура и основы, а также алую помаду. Она пошагово на себе показала, как работает эта технология.

Она показала, если немного выйти карандашом за контур губ, а потом аккуратно закрасить новую форму, губы в самом деле становятся зрительно больше, пухлее. Кстати, Анна рассказала, что во множестве её гастрольных поездок визажисты не осмеливаются это делать — то есть не выходят за пределы рисунка губ. И только она сама себе рисует ту форму и объем, который ей нужен для эффектного выступления.

Советы Седоковой очень понравились ее подписчикам, они уже просят подсказать, как эффектно уложить волосы, накрасить брови и ресницы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Настя Каменских поделилась секретом крепких семейных отношений.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Анита Луценко раскрыла секрет, как избавиться от жира на животе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter