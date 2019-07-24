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Анна Седокова раскрыла секрет, как увеличить губы за три минуты без операций (видео)
Популярная певица Анна Седокова, удивившая недавно новыми откровенными фото, ответила на обвинения в том, что постоянно «накачивает» губы. Звезда уверяет, что делает их пухлыми и сексуальными с помощью косметики и умелого макияжа. Она раскрыла свой секрет, как всего за три минуты увеличить губы без операций.
«Когда в 600-й раз я прочла о себе в комментах, что мне пора остановиться накачивать губы, я поняла, что пора открыть карты и показать, как я их „накачиваю“. Это, кстати, любимая технология сестёр Кардашьян», — рассказала Анна.
В ролике она показала, какие губы у нее сейчас, и какими они становятся после макияжа. Для чудесного перевоплощения Седокова использовала карандаши для контура и основы, а также алую помаду. Она пошагово на себе показала, как работает эта технология.
Она показала, если немного выйти карандашом за контур губ, а потом аккуратно закрасить новую форму, губы в самом деле становятся зрительно больше, пухлее. Кстати, Анна рассказала, что во множестве её гастрольных поездок визажисты не осмеливаются это делать — то есть не выходят за пределы рисунка губ. И только она сама себе рисует ту форму и объем, который ей нужен для эффектного выступления.
Советы Седоковой очень понравились ее подписчикам, они уже просят подсказать, как эффектно уложить волосы, накрасить брови и ресницы.
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