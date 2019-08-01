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Общество и люди

Сколько украинцы будут отдыхать на День независимости: график выходных в августе

10:56 1 августа 2019 190
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Инф. «ФАКТОВ»

Последний летний месяц — август — принесет украинцам один дополнительный выходной день, что связано с главным государственным праздником — Днем независимости.

Поскольку в 2019 году День независимости, 24 августа, приходится на субботу, то автоматически становится нерабочим следующий за выходными днями понедельник, 26 августа.

Таким образом, в августе украинцы будут отдыхать 10 дней: 3−4, 10−11, 17−18, 24−26 и 31.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года Кабмин утвердил график дополнительных выходных в 2019 году.

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