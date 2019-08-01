Политика

Если бы не было рейда Забродского, то, наверное, и Минска не было бы, — Порошенко

Битва под Иловайском в августе 2014 года была началом российской агрессии. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Воспринимайте, пожалуйста, Иловайск как начало российской агрессии. Если бы не было агрессии, то ситуация разворачивалась бы совсем по-другому. Я не хочу никого обвинять, ни тех, кто отказывался выполнять приказы главнокомандующего Муженко, ни тех, кто в свое время не приняли решений… За это заплачена большая цена. Но причиной стала российская агрессия», — заявил он, пишет «Украинская правда».

По словам Порошенко, в то время судьба Украины решалась не в Минске, она решалась в Уэльсе.

«Он (вопрос предоставления коридора для выхода украинских военных из Иловайского котла. — Авт.) решался не в Минске. 5 сентября решался в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо, чудо. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, что нам удастся подписать и остановить русское наступление. Мы применили время, когда начали действовать Минские договоренности… Почему Минские договоренности начали действовать не с двенадцатого часа ночи, не с десятого, не с двенадцати часов дня, а с восемнадцати? Знаете почему? Потому что десантники 95-й и 79-й под руководством Муженко и Забродского должны были вернуться с рейда. Если бы не было этого рейда, может быть, и Минска бы не было», — заявил пятый президент.

Также Порошенко затронул тему выхода украинских войск из окружения в Дебальцево. План выхода украинских бойцов пришлось в экстренном порядке менять, так как народный депутат Семен Семенченко опубликовал в Facebook засекреченную карту выхода украинских военных.

«Я точно никому не пожелаю провести такую ночь, когда наши начали выходить из Дебальцево, а на ФБ Семенченко был обнародован детальный маршрут выхода. Ужас! Потому что вскрыли „совершенно секретный“ приказ о выходе, передали Семенченко и тот выставил на ФБ. И ты сидишь и думаешь — ну, как?! И надо сейчас ночью, без средств связи, потому что полное радиомолчание, менять маршруты для того, чтобы спасти людей. Это тяжело. Здесь в Бога поверишь», — вспоминает он.

Порошенко категорически не согласен, что Украина потерпела поражение в войне против российской агрессии.

«Если вспомнить, с чего мы начали, через что прошли и если кто-то будет иметь смелость сказать, что это поражение, я точно с этим не соглашусь. Подчеркиваю, мы разрушили план Путина, как бы банально это не звучало, уничтожить Украину и наказать нас за Революцию достоинства. Мы имеем сейчас другое государство», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко заявил, что после президентских выборов текущего года пророссийская «пятая колонна» активизировала усилия для осуществления реванша, разрушения фундамента украинской государственности, построенной за пять последних лет, и капитуляции Украины перед агрессором.

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