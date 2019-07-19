Украина

Украина должна ориентироваться на рынок ЕС, а не на «дешевый» российский газ, — Порошенко

После президентских выборов текущего года пророссийская «пятая колонна» активизировала усилия для осуществления реванша, разрушения фундамента украинской государственности, построенной за пять последних лет, и капитуляции Украины перед агрессором. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время телемарафона «Украина: русский реванш или европейское будущее».

По мнению экс-главы государства, сейчас главная цель коллаборационистов — «проползти» в украинский парламент, чтобы оттуда воплощать приказы Кремля. И именно «Европейская Солидарность» является именно той командой, которая сможет противостоять реваншу под куполом Верховной Рады.

«При президенте Порошенко была проведена президентская кампания, парламентская кампания и кампания в местные органы власти — очень влиятельные, в связи с процессом децентрализации. Никто из них не решался баллотироваться. Лишь по истечении полномочий Порошенко они подняли голову. Мы сегодня можем твердо подчеркнуть, что ни с Опоплатформою, ни с Опоблоком мы в одной коалиции не будем. А где мы будем — определит коалиционное соглашение и четкие взаимные обязательства», — подчеркнул Петр Порошенко.

Главная цель сторонников Кремля — ​​продвигать интересы страны-агрессора внутри Украины. Однако предыдущий опыт доказывает — любое сотрудничество с Россией используется Кремлем как инструмент давления и шантажа.

«Изменения, которые сегодня пытается продавить Оппозиционная платформа или Оппозиционный блок — это не украинские интересы, это интерес России»,— считает Петр Порошенко.

По его мнению, представители этих сил ездят договариваться в Москву о газе — самом коррумпированном товаре.

«Я горжусь тем, что по моей директиве была прекращена покупка газа в 2015 году и Украина перешла на европейский рынок газа. Ежегодно в октябре-ноябре Россия говорила об Украине, якобы Украина ворует газ. Ежегодно в декабре Россия угрожала перекрыть газ. Россия до 2014 года перекрывала поставки, начиная от украинских труб — заканчивая украинским металлом, начиная от украинского сахара — заканчивая украинским спиртом, молочными продуктами, сыром и другими продуктами. Что это было? Это было эмбарго. Это были инструменты экономического давления на суверенное независимое государство», — уверен Петр Порошенко.

Сейчас же, по его мнению, двери Европейского Союза открыты для украинских производителей. Их доля на европейской рынке увеличилась с 25% до 43%, и определенно достигнет 50%, при этом интересов Украины там точно ущемлять не будет.

«Это — наш национальный интерес»,— резюмировал Петр Порошенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в партии «Европейская Солидарность» заявили о наличии плана деоккупации Донбасса и Крыма.

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