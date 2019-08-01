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Происшествия

В Киеве за рулем умер сотрудник госохраны: эксклюзивные фото с места ЧП

12:03 1 августа 2019 96
ДТП в Киеве
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В четверг, 1 августа, в центре Киева на улице Тарасовской автомобиль Renault службы госохраны съехал с проезжей части и врезался в дерево. Ранее в столице умер водитель грузовика, который перед смертью успел сбросить скорость.

Как сообщает «Информатор», прибывшие на место ДТП патрульные обнаружили в закрытом салоне машины охранника, который вскоре скончался.

Авария случилась около 08:50. Очевидцы утверждают, что водителю стало плохо во время движения. Так, после столкновения с деревом водитель не отключил двигатель, а его самого трясло от судорог.

Двигатель заглушили уже патрульные полицейские, выбившие окно в Renault. Приехавшие на вызов медики попытались откачать мужчину, но их усилия успехом не увенчались. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Об умершем известно, что 50-летний мужчина работал в госохране.

Незадолго до ДТП сотруднику госохраны удалось избежать столкновения с другими авто и наезда на пешеходов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В сеть выложили видео жуткого ДТП в Днепре, где перевернулось маршрутное такси, в котором ехало около 20 пассажиров. В перевозящий людей микроавтобус на полном ходу врезалась машина, пьяный водитель которой убегал от полицейских.

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