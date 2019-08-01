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Лично писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, — Порошенко
Пятый президент Украины Петр Порошенко не согласен с мнением, что ему присуща жадность и, что она стала одной из причин его поражения на прошедших президентских выборах. Об этом он заявил в интервью журналистам.
«Я на жадность пытаюсь ответить следующим. Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию? Я не раздаю денег, потому что каждая копейка досталась мне тяжелой работой. Я ни у кого не привлекаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам. Спросите Силы воздушной обороны, которые я обустроил вместе с моими партнерами по „Рошен“. Спросите 3-й или 8-й полк спецназа, спросите о антиснайперских комплексах. А как только у них появились антиснайперские комплексы, намного уменьшилось количество российских снайперов. Сейчас, конечно, я меньше даю армии, потому что армия обеспечена. Но благотворительные программы не заканчиваются», — заявил он.
Порошенко также сообщил, что он лично писал текст Минских соглашений, сообщает «Украинская правда».
«Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали», — заявил он.
По словам Порошенко, не ошибается тот, кто ничего не делает.
«Я много сделал, возможно, много ошибался. Но я искренне стремился, хочу и буду стремиться к успеху моего государства. То, что это стало моим первым приоритетом за последние пять лет, это главное изменение, которое произошло. Украина и семья», — говорит он.
Также пятый президент Украины рассказал, кем видит себя через десять лет.
«Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента», — сказал Порошенко.
Как писали «ФАКТЫ», судьба Украины и условия Минских соглашений решались не в Минске, а на саммите НАТО в Уэльсе.
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