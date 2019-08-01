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Дорогу засыпало зерном: на трассе Киев — Одесса произошло смертельное столкновение грузовиков (фото)
На трассе Киев — Одесса около 4:00 в четверг, 1 августа, произошло смертельное ДТП — столкнулись два грузовика Renault Magnum: зерновоз и контейнеровоз. Ранее на этой же трассе в районе села Знаменка столкнулись два мощных грузовых автомобиля-зерновоза МАN — три человека погибли.
Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, один из водителей погиб, другой попал в больницу. По предварительным данным, водитель контейнеровоза остановился в крайней правой полосе, чтобы поменять пробитое колесо. Однако он не включил «аварийку» и не выставил аварийный знак.
Водитель другого грузовика — зерновоза — врезался в стоявший контейнеровоз, сбив и водителя, менявшего колесо. Пострадавший скончался на месте. Водитель зерновоза попал в больницу.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Материал о ДТП с участием зерновозов 9 июля 2019 года «Столкновение зерновозов на трассе Киев — Одесса: новые подробности страшного ДТП (фото)» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото из Facebook начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводы.
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