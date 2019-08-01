Украина

В ЦИК сделали важное заявление об окончательных итогах выборов в Раду

К понедельнику, 5 августа, Центральная избирательная комиссия должна подвести итоги внеочередных выборов в Верховную Раду, состоявшихся 21 июля.

«Мы ожидаем, что результаты по рассмотрению апелляционных жалоб завершатся в течение следующих двух-трех дней, что позволит комиссии подвести итоги голосования, поскольку, как известно, срок, установленный на это законодательством, 5 августа. Именно до 5 августа ЦИК должен подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы», — цитирует «Интерфакс-Украина» председателя Центризбиркома Татьяну Слипачук.

По ее словам, иски, касающиеся выборов, суды рассматривают в оперативном режиме.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада девятого созыва должна собраться не позже, чем на 30-й день после официального объявления итогов парламентских выборов.

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