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В ЦИК сделали важное заявление об окончательных итогах выборов в Раду
К понедельнику, 5 августа, Центральная избирательная комиссия должна подвести итоги внеочередных выборов в Верховную Раду, состоявшихся 21 июля.
«Мы ожидаем, что результаты по рассмотрению апелляционных жалоб завершатся в течение следующих двух-трех дней, что позволит комиссии подвести итоги голосования, поскольку, как известно, срок, установленный на это законодательством, 5 августа. Именно до 5 августа ЦИК должен подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы», — цитирует «Интерфакс-Украина» председателя Центризбиркома Татьяну Слипачук.
По ее словам, иски, касающиеся выборов, суды рассматривают в оперативном режиме.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада девятого созыва должна собраться не позже, чем на 30-й день после официального объявления итогов парламентских выборов.
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