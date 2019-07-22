Украина

Когда новая Верховная Рада соберется на первое заседание: обнародована любопытная инфографика

Депутаты новой Верховной Рады должны собраться на свое первое заседание не позже, чем на 30-й день после того, как Центризибирком, обработавший на данный момент более 50% протоколов, обнародует официальные результаты выборов в парламент.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины Ирина Кармелюк, которая в социальных сетях обнародовала соответствующую инфографику, подготовленную проектом ПРО ООН по парламентской реформе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по предварительным данным, президентская партия «Слуга народа», похоже, получает большинство в новой Верховной Раде.

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