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Нападал на женщин в подъездах: полиция задержала опасного грабителя из Киева (фото)
Киевского грабителя, жертвами которого стали, как минимум, пять столичных жительниц, полиция задержала в Александрии (Кировоградская область). Ранее в Киеве прохожие задержали грабителя, который сорвал с шеи женщины цепочку и проглотил украшение.
Как сообщают в отделе коммуникации полиции Киева, 27-летний парень нападал на женщин на улицах и в домах в Голосеевском и Святошинском районах столицы. Он избивал своих жертв, грабил их и скрывался.
Пять заявлений о нападениях зарегистрированы, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Однако правоохранители считают, что жертв было больше — их счет может идти на десятки.
О злоумышленнике известно, что он в феврале 2019 года вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичные преступления.
Накуролесив в Киеве, злоумышленник, желая избежать наказания, уехал из столицы. Однако сотрудники полиции Киева вместе с областными коллегами задержали его в Александрии Кировоградской области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичные полицейские задержали таксиста, который отвез пассажирку в лес, изнасиловал ее и ограбил.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.