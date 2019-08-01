Происшествия

В Киеве посреди дороги вспыхнуло авто: видео с места происшествия

В Киеве 1 августа на проспекте Бажана произошло ДТП, во время которого одна из машин загорелась. Инцидент произошел недалеко от Южного моста и станции метро «Славутич».

Видео «ФАКТАМ» предоставили очевидцы происшествия.

«Врезался в отбойник и вспыхнул автомобиль #БМВ Х5 Загорелась также трава на разделителе. Из-за плотной пробки, которую сразу организовали участники движения, добавив 2 ряда, к прибытию спасателей ГСЧС автомобиль полностью уничтожен огнем. Предварительно, без тяжёлых травм», — сообщили на YouTube-канале dtp.kiev.ua.

Как писали «ФАКТЫ», в мае в селе Казацкое Белгород-Днестровского района Одесской области в загоревшемся автомобиле погибла двухлетняя девочка. Родители оставили малышку без присмотра, и она не смогла самостоятельно выбраться из загоревшегося автомобиля. Как отмечается, возгорание ликвидировал хозяин машины, который залил пламя водой из ведер.

Очевидцы рассказали, что девочка играла со спичками в салоне семейного автомобиля. В это время ее родители находились дома. Когда машина загорелась, отец выскочил и, открыв двери горящего авто, вытащил дочь. Сразу же перенес ее в дом и начал реанимировать, однако девочка уже не подавала признаков жизни.

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