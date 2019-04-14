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ДТП в Одессе: спорткар вылетел на трамвайные рельсы и загорелся (фото)
В Одессе в ночь на 14 апреля произошла ужасная авария с участием спорткара Chevrolet Corvette. Как сообщил в соцсети местный активист Демьян Ганул, правоохранители заявили, что водитель авто с персональным регистрационным номером Jokeеr не справился с управлением, в результате Corvette выбросило на трамвайные пути, где он загорелся. Отметим, что в Киеве в субботу, 13 апреля, сгорели две иномарки, припаркованные у здания Национальной филармонии.
Водитель авто успел покинуть пытающий спорткар в последний момент.
По данным активистов, авто принадлежит владельцу популярного в Одессе кафе.
Напомним, в начале апреля в Измаиле Одесской области поставили рекорд по количеству ДТП на одной улице за одни сутки.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.