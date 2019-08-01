Общество и люди

"М" и "Ж": в театрах и кино увеличат количество туалетов для женщин

Новые государственные строительные нормы, которые, в частности, предусматривают обязательное оборудование санузлами супермаркетов, предусматривают увеличение количества «посадочных мест» для женщин в кинотеатрах и театрах в два раза.

Нововведения, которые вступят в силу с 1 ноября 2019 года, будут касаться строительства новых и реконструкции уже существующих учреждений культуры. Так, санузлы будут устанавливать из расчета один на 15 человек в кинотеатрах и на 10 человек — в театрах (ранее 30 и 20 человек соответственно).

При этом часть туалетных комнат должны быть доступными для людей с инвалидностью и других групп маломобильного населения, а оборудованными пеленальными столиками для младенцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», до конца 2019 года Министерство регионального развития обязали решить проблему обеспечения всех украинских школ теплыми туалетами.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter