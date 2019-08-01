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В Киеве диабетики могут получить бесплатную медпомощь (адреса)
Кабинеты «Диабетическая стопа» впервые создали в столице при районных Консультационно-диагностических центрах (КДЦ). Для обустройства этих кабинетов, как сообщили в горгосадминистрации, из столичного бюджета выделили около 12 миллионов гривен. Закупили васкулярные доплеры, цифровые хроноамперметрические анализаторы, хирургические кресла и многое другое, что необходимо для диагностики и лечения больных сахарным диабетом. Кабинеты отремонтировали, оснастили нужным медоборудованием, а медперсонал обучили.
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Синдромом диабетической стопы специалисты называют комплекс тяжелых осложнений сахарного диабета, от которых страдают нижние конечности. Как результат — воспаление тканей, деструкция костей, деформация стоп, трофические язвы, незаживающие раны и другие не менее тяжелые состояния. Отсутствие своевременной диагностики и симптоматичного лечения могут обернуться ампутацией и инвалидностью.
Вот почему диабетику нужно регулярно наведываться к врачу, чтобы провести диагностику сосудов, профилактический осмотр, а при необходимости — получить хирургическую помощь.
Теперь все это удобно делать недалеко от дома. Специализированные кабинеты «Диабетическая стопа» стали для больных дополнительным стимулом почаще наведываться к врачам.
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По данным столичного Департамента здравоохранения, за полгода в таких кабинетах обследовались более шести тысяч киевлян. Врачи выявили свыше четырех тысяч патологий конечностей и выполнили около восьми тысяч хирургических вмешательств и манипуляций.
Обычно первый визит в кабинет «Диабетическая стопа» происходит по направлению эндокринолога или семейного врача, с которым подписана декларация. Следующие посещения больной может планировать самостоятельно — по необходимости.
Адреса кабинетов «Диабетическая стопа» при Консультационно-диагностических районных центрах в Киеве:
Голосеевский район — проспект Голосеевский, 59а
Дарницкий район — улица Вербицкого, 5
Деснянский район — улица Закревского, 81/1
Днепровский район — улица А. Шептицкого, 5
Оболонский район — проспект Маршала Тимошенко, 14
Печерский район — улица Подвысоцкого, 13
Подольский район — улица Мостицкая, 9
Святошинский район — улица П. Куринного, 2
Соломенский район — улица Гарматная, 36
Шевченковский район — улица Саксаганского, 100.
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