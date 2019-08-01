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Трасса Запорожье – Мариуполь будет достроена за три месяца по поручению президента, — Юрий Голик (фото, видео)
Советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик в своем Facebook сообщил, что строительство трассы Запорожье — Мариуполь будет завершено в октябре.
«Вчера слетал в Запорожье на трассу Запорожье — Мариуполь, которую ударными темпами мы строим прямо сейчас, чтобы закончить ее в октябре,
По его данным, уже состоялись заблокированные ранее торги по еще одному участку этой трассы. Скоро здесь уже тоже начнутся работы.
Кроме того, через две недели состоится заседание КМУ, на котором будет принято решение о выделении дополнительной суммы для финансирования этой трассы.
«В целом, если не симулировать, а просто всем заниматься своей работой, то всё всегда получается. Просто представьте, что вот так можно делать в рамках всей страны. Строить много, быстро и сразу», — считает Юрий Голик.
На днях президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам дорог, после которого подписал Указ о ряде мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитии сети качественных дорог, формировании благоприятных условий для бизнеса.
Напомним, за 4,5 года в Днепропетровской области было реконструировано более 500 дорог в городах и селах.
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