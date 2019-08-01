Названа причина пожара в электричке Козятин — Жмеринка

Происшествия

В «Укрзалізниці» назвали предполагаемую причину возгорания вагона электропоезда Казатин-Жмеринка 31 июля. В соответствии с первоначальными выводами комиссии, источник огня, очевидно, был занесен в поезд извне.

Во время осмотра подвижного состава выяснилось, что дверь служебного тамбура кабины управления были полуоткрыты, также сработала охранная сигнализация кабины управления хвостового вагона.

После возникновения огня вагон был отцеплен, его пассажиры не пострадали, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В то же время в связи с инцидентом на станцию назначения электропоезд прибыл с опозданием почти на 2 часа. Также это спровоцировало сбой графика движения пяти пассажирских поездов.

Напомним, ранее фото из электропоезда сообщением Киев-Казатин вызвало шок у пользователей сети.



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